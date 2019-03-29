ПСЖ все-таки предложит Буффону новый контракт

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон, скорее всего, останется в клубе еще на один сезон.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство парижан решило предложить итальянскому ветерану соглашение на один сезон с опцией продления еще на год.

Напомним, что 41-летний Буффон перебрался в ПСЖ прошлым летом. В этом сезоне он провел 20 игр, их них в 9 он отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что если Буффону не предложат новый контракт, то он, вероятно, завершит карьеру.

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