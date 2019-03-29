ПСЖ все-таки предложит Буффону новый контракт
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон, скорее всего, останется в клубе еще на один сезон.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство парижан решило предложить итальянскому ветерану соглашение на один сезон с опцией продления еще на год.
Напомним, что 41-летний Буффон перебрался в ПСЖ прошлым летом. В этом сезоне он провел 20 игр, их них в 9 он отстоял на ноль.
Ранее сообщалось, что если Буффону не предложат новый контракт, то он, вероятно, завершит карьеру.
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|Реймс
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|8
|Ренн
|28
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|Ницца
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|Страсбур
|29
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|Ним
|28
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|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
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|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20