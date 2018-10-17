ПСЖ вступает в борьбу за хавбека "Лиона"

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ПСЖ вступает в борьбу за хавбека "Лиона"

ПСЖ рассматривает вариант с подписанием хавбека "Лиона" Танги Ндомбеле.

Как сообщает Goal.com, парижане намерены перехватить 21-летнего футболиста у английских грандов.

Отмечается, что "Лион" оценивает Ндомбеле в 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Ндомбеле 4 ассиста в 11 матчах.

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