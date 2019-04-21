ПСЖ вступает в борьбу за лидера "Кристал Пэлас"
Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщает Sunday Express, в услугах 26-летнего ивуарийца заинтересован ПСЖ, который готов заплатить за игрока 75 миллионов евро.
Напомним, что на Заа также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", однако английские клубы оценивают футболиста в 50 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Заа 8 забитых мячей и 8 результативных передач в 32 матчах.
Читайте также: "Боруссия" хочет купить звезду "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" опережает "Реал" в борьбе за Эриксена
-
Аллегри назвал главную цель "Ювентуса" на следующий сезон
-
"Тоттенхэм" может продать нескольких лидеров, чтобы погасить долг за новый стадион
-
Месси выбился в лидеры по голевым передачам среди футболистов топ-5 европейских чемпионатов
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих правых защитников в категории U-24
Лента новостей
-
Миллер прокомментировал победу "Зенита" над "Краснодаром"
-
"Аякс" - приговор для "Ювентуса". Европейские СМИ анонсировали большую перестройку внутри "старой синьоры"
-
Инсинье может покинуть "Наполи" из-за конфликта с Анчелотти
-
Боккетти пропустит матч с "Енисеем"
-
1
Зидан высказался о предстоящем трансферном окне
-
"Бавария" опережает "Реал" в борьбе за Эриксена
-
"Реал" - "Атлетик": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры
-
ПСЖ вступает в борьбу за лидера "Кристал Пэлас"
-
Аллегри назвал главную цель "Ювентуса" на следующий сезон
-
Ренату Санчеш не может определиться со своим будущим
-
1
Роналду выиграл 28-й командный трофей
-
"Реал" не отпустил своего хавбека в "Атлетико"
-
"Барселона" установила новый запрет для игроков академии
-
1
"Тоттенхэм" может продать нескольких лидеров, чтобы погасить долг за новый стадион
-
ПСЖ выставит Дракслера на трансфер
-
"Интер" и "Милан" поборются за игрока донецкого "Шахтера"
-
"Аякс" установил клубный рекорд по числу забитых мячей за сезон
-
Месси выбился в лидеры по голевым передачам среди футболистов топ-5 европейских чемпионатов
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих правых защитников в категории U-24
-
"Эйбар" – "Атлетико" - 0:1, "Барселона" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (видеообзоры матчей)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Марсель
|33
|54
|5
|Сент-Этьен
|32
|53
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбур
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Бордо
|33
|38
|14
|Нант
|32
|37
|15
|Тулуза
|32
|35
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|ФК Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24