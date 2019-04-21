ПСЖ вступает в борьбу за лидера "Кристал Пэлас"

Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Sunday Express, в услугах 26-летнего ивуарийца заинтересован ПСЖ, который готов заплатить за игрока 75 миллионов евро.

Напомним, что на Заа также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", однако английские клубы оценивают футболиста в 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Заа 8 забитых мячей и 8 результативных передач в 32 матчах.

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