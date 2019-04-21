ПСЖ вступает в борьбу за лидера "Кристал Пэлас"

Теги псжуилфрид заакристал пэластрансферы

ПСЖ вступает в борьбу за лидера "Кристал Пэлас"

Нападающий "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Sunday Express, в услугах 26-летнего ивуарийца заинтересован ПСЖ, который готов заплатить за игрока 75 миллионов евро.

Напомним, что на Заа также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", однако английские клубы оценивают футболиста в 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Заа 8 забитых мячей и 8 результативных передач в 32 матчах.

Читайте также: "Боруссия" хочет купить звезду "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Аякс" - приговор для "Ювентуса". Европейские СМИ анонсировали большую перестройку внутри "старой синьоры"

"Аякс" - приговор для "Ювентуса". Европейские СМИ анонсировали большую перестройку внутри "старой синьоры"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 32 81
2 Лилль Лилль 32 64
3 Лион Лион 33 59
4 Марсель Марсель 33 54
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 32 53
6 Монпелье Монпелье 33 51
7 Реймс Реймс 32 48
8 Ницца Ницца 33 48
9 Ним Ним 33 46
10 Страсбур Страсбур 33 44
11 Ренн Ренн 33 43
12 Анжер Анжер 33 41
13 Бордо Бордо 33 38
14 Нант Нант 32 37
15 Тулуза Тулуза 32 35
16 Монако Монако 32 32
17 Амьен Амьен 32 32
18 Дижон Дижон 33 28
19 ФК Кан ФК Кан 33 26
20 Генгам Генгам 33 24
Полная таблица

топ-5 тегов