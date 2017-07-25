ПСЖ вступает в борьбу за Патрика Шика

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ПСЖ вступает в борьбу за Патрика Шика

У нападающего "Сампдории" Патрика Шика всё ещё хорошие шансы сменить клубную прописку этим летом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, очередным претендентом на перспективного чеха стал французский ПСЖ. Также не утратил интерес к 21-летнему футболисту миланский "Интер".

Напомним, что Шик был близок к переходу в "Ювентус", однако провалил медобследование.

Не пропустите: "Ювентус" может вернуться к кандидатуре Шика. | http://soccernews.ru

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