ПСЖ вступает в борьбу за трансферную цель многих европейских топ-клубов

Талантливый хавбек "Фиорентины" Федерико Кьеза привлек к себе внимание еще одного топ-клуба.

Как сообщает Sky Sports, в борьбу за 21-летнего итальянца вступает ПСЖ, чей спортивный директор Антеро Энрике уже давно наблюдает за игрой футболиста.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" хочет выручить с продажи игрока не менее 60 миллионов евро.

По слухам, в услугах Кьезы также заинтересованы "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Наполи", "Челси" и "Ювентус".

В текущем сезоне на счету Кьезы 10 голов и 7 результативных передач в 26 играх.

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