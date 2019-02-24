ПСЖ вступает в борьбу за трансферную цель многих европейских топ-клубов
Талантливый хавбек "Фиорентины" Федерико Кьеза привлек к себе внимание еще одного топ-клуба.
Как сообщает Sky Sports, в борьбу за 21-летнего итальянца вступает ПСЖ, чей спортивный директор Антеро Энрике уже давно наблюдает за игрой футболиста.
Ранее сообщалось, что "Фиорентина" хочет выручить с продажи игрока не менее 60 миллионов евро.
По слухам, в услугах Кьезы также заинтересованы "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Наполи", "Челси" и "Ювентус".
В текущем сезоне на счету Кьезы 10 голов и 7 результативных передач в 26 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|68
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Марсель
|25
|40
|6
|Монпелье
|25
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ницца
|26
|37
|10
|Ренн
|25
|36
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|25
|32
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Амьен
|26
|24
|17
|Монако
|25
|22
|18
|Дижон
|25
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|26
|18