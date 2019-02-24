ПСЖ вступает в борьбу за трансферную цель многих европейских топ-клубов

Теги псжфиорентинафедерико кьезатрансферы

ПСЖ вступает в борьбу за трансферную цель многих европейских топ-клубов

Талантливый хавбек "Фиорентины" Федерико Кьеза привлек к себе внимание еще одного топ-клуба.

Как сообщает Sky Sports, в борьбу за 21-летнего итальянца вступает ПСЖ, чей спортивный директор Антеро Энрике уже давно наблюдает за игрой футболиста.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" хочет выручить с продажи игрока не менее 60 миллионов евро.

По слухам, в услугах Кьезы также заинтересованы "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Наполи", "Челси" и "Ювентус".

В текущем сезоне на счету Кьезы 10 голов и 7 результативных передач в 26 играх.

Читайте также: "Реал" нацелился на одного из самых талантливых итальянских футболистов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Икарди может больше не выйти на поле в этом сезоне

Икарди может больше не выйти на поле в этом сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 25 68
2 Лилль Лилль 26 51
3 Лион Лион 25 46
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 26 43
5 Марсель Марсель 25 40
6 Монпелье Монпелье 25 38
7 Реймс Реймс 25 38
8 Страсбур Страсбур 26 37
9 Ницца Ницца 26 37
10 Ренн Ренн 25 36
11 Ним Ним 26 36
12 Анжер Анжер 26 33
13 Бордо Бордо 25 32
14 Нант Нант 25 27
15 Тулуза Тулуза 25 27
16 Амьен Амьен 26 24
17 Монако Монако 25 22
18 Дижон Дижон 25 20
19 ФК Кан ФК Кан 25 19
20 Генгам Генгам 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов