ПСЖ вступил в борьбу за Алекса Сандро

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ПСЖ вступил в борьбу за Алекса Сандро

ПСЖ проявляет интерес к бразильскому защитнику "Ювентуса" Алексу Сандро, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, парижский клуб готов заплатить за футболиста 65 миллионов евро. Также бразильцем интересуются "Челси" и "Манчестер Сити".

Впрочем, "Ювентус" надеется сохранить 26-летнего Сандро и не готов продавать его даже за 70 миллионов.

Не пропустите: "Ювентус" не желает расставаться с Сандро. | http://soccernews.ru

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