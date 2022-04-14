ПСЖ вступил в борьбу за лидера "Лацио"
Фото: твиттер Сергея Милинковича-Савича/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к сербскому полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Лацио" оценивает хавбека в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Ювентус".
В нынешнем сезоне 27-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 40 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Рэшфорд может перейти в ПСЖ. | http://soccernews.ru
главное
-
Определились полуфинальные пары Лиги Европы
-
Провал "Барселоны", феерия "Вест Хэма", успех "РБ Лейпциг": результаты Лиги Европы 14 апреля
-
Определились полуфинальные пары Лиги Конференций
-
Феерия "Ромы", успехи "Марселя" и "Лестера": результаты Лиги Конференций 14 апреля
-
"Айнтрахт" сенсационно выбил "Барселону" из Лиги Европы
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 апреля
-
Определились полуфинальные пары Лиги Европы
-
Провал "Барселоны", феерия "Вест Хэма", успех "РБ Лейпциг": результаты Лиги Европы 14 апреля
-
Определились полуфинальные пары Лиги Конференций
-
Феерия "Ромы", успехи "Марселя" и "Лестера": результаты Лиги Конференций 14 апреля
-
"Айнтрахт" сенсационно выбил "Барселону" из Лиги Европы
-
"Рома" Моуринью уверенно вышла в полуфинал Лиги Конференций
-
Два бывших тренера "Спартака" вышли в полуфиналы еврокубков
-
Самедов ответил на обвинения в домогательствах к агенту
-
Конте оценил шансы "Тоттенхэма" попасть в Лигу чемпионов
-
Эриксен может перейти в "Ньюкасл"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардами сборных Бразилии и Уругвая
-
Джеррард назвал лучшего футболиста в истории
-
Лукаку может перейти в "Тоттенхэм"
-
Экс-игрок "Атлетико" на автомобиле сбил свою бывшую жену (видео)
-
"Лестер" вышел в полуфинал Лиги Конференций
-
"РБ Лейцпиг" Тедеско выбил "Аталанту" из Лиги Европы
-
Девушка-агент обвинила Самедова в домогательствах
-
Азар отказал "Арсеналу"
-
ПСЖ вступил в борьбу за лидера "Лацио"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17