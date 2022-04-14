ПСЖ вступил в борьбу за лидера "Лацио"

Фото: твиттер Сергея Милинковича-Савича/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к сербскому полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Лацио" оценивает хавбека в 70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Ювентус".

В нынешнем сезоне 27-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 40 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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