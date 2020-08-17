ПСЖ вступил в борьбу за лидера сборной Кот-д'Ивуара

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Кристал Пэлас" Уилфриду Заа, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Игроком также интересуются дортмундская "Боруссия" и "Монако". "Кристал Пэлас" оценивает форварда в 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Заа провел за "Кристал Пэлас" 39 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Ранее он играл за "Манчестер Юнайтед" и "Кардифф Сити". За сборную Кот-д'Ивуара провел 17 матчей и забил пять голов.

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