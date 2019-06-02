ПСЖ вступил в борьбу за Лукаку

На нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку появился новый претендент.

По сведениям Calciomercato, в услугах 26-летнего бельгийца заинтересован ПСЖ. Отмечается, что "МЮ" готов расстаться с игроком, если поступит достойное предложение.

Трансферная стоимость Лукаку оценивается в 85 миллионов евро. Его соглашение с клубом действует до 2022 года.

В минувшем сезоне Лукаку провел 45 игр, в которых отметился 15 голами и 4 ассистами.

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