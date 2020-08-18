ПСЖ вступил в борьбу за Месси

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ПСЖ вступил в борьбу за Месси

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, французский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Интерес к игроку проявляют также "Манчестер Сити" и "Интер".

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть "Барселону", так как он недоволен действиями руководства клуба.

В минувшем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 44 матча во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года. 

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