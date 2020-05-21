ПСЖ вступил в борьбу за Обамеянга

ПСЖ стал очередным претендентом на габонского нападающего лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 40-50 миллионов евро, так как форвард отказался продлевать с "канонирами" контракт, который истекает через год.

Ранее сообщалось, что габонцем интересуются "Реал", "Барселона", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал одну результативную передачу.

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