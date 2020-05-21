ПСЖ вступил в борьбу за Обамеянга

Теги пьер-эмерик обамеянгпсжарсенал лондонтрансферы

ПСЖ вступил в борьбу за Обамеянга

ПСЖ стал очередным претендентом на габонского нападающего лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 40-50 миллионов евро, так как форвард отказался продлевать с "канонирами" контракт, который истекает через год.

Ранее сообщалось, что габонцем интересуются "Реал", "Барселона", "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: ПСЖ готов побороться с "Реалом" за Холанда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кузяев хочет остаться в "Зените"

Кузяев хочет остаться в "Зените"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов