ПСЖ вступил в гонку за Бэйлом

Теги псжреал мадридгарет бэйлчелситоттенхэмманчестер юнайтед

ПСЖ вступил в гонку за БэйломФранцузский ПСЖ вступил в гонку за вингером мадридского "Реала" Гаретом Бэйлом, информирует sport.es.

По сведениям издания, парижане будут готовы уже ближайшим летом предпринять попытки подписать валлийца. При этом "красно-синие" намерены предложить 28-летнему игроку более высокую зарплату, нежели он получает в королевском клубе.

Отметим, что на Бэйла также претендуют лондонские "Челси" и "Тоттенхэм", а также "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: стали известны детали встречи президента ПСЖ с Неймаром. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов