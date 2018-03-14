ПСЖ вступил в гонку за Бэйлом

Французский ПСЖ вступил в гонку за вингером мадридского "Реала" Гаретом Бэйлом, информирует sport.es.

По сведениям издания, парижане будут готовы уже ближайшим летом предпринять попытки подписать валлийца. При этом "красно-синие" намерены предложить 28-летнему игроку более высокую зарплату, нежели он получает в королевском клубе.

Отметим, что на Бэйла также претендуют лондонские "Челси" и "Тоттенхэм", а также "Манчестер Юнайтед".

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