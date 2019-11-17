ПСЖ вступил в гонку за Санчо
ПСЖ интересуется игроком "Боруссии" Джейдоном Санчо, информирует Mirror.
По данным издания, парижский клуб ищет подходящую замену форварду Неймару, который хочет покинуть клуб и вернуться в "Барселону".
Отметим, что игрока также хотят приобрести "Реал", "МЮ", "Ливерпуль" и "Барселона". Сам футболист хочет покинуть немецкий клуб.
В этом сезоне Санчо принял участие в 8 матчах чемпионата Германии, отметившись 3 голами и 5 ассистами.
Не пропустите: "Реал" готовит конкретное предложение по Санчо| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева
-
Что там у серебряных призеров мира? Хорватия одолела Словакию и вышла на Евро, но проблема смены поколений никуда не делась
-
Президент "Наполи" намерен подать в суд на игроков команды
-
Стали известны планы президента "Реала" по усилению состава команды
-
СМИ: Роналду одобрил трансфер Погба в "Ювентус"
Лента новостей
-
Ракитич хочет продолжить карьеру в "Ювентусе"
-
Манчини сказал, что не будет экспериментировать с составом сборной Италии перед Евро-2020
-
Аршавин прокомментировал поражение сборной России
-
"Наполи" в октябре предложил Мертенсу и Кальехону контракты до 2022 года. Ответа пока нет
-
ПСЖ вступил в гонку за Санчо
-
Мамаев попал в стартовый состав "Ростова" на товарищеский матч с "Краснодаром"
-
Спортивный директор "Барселоны" не исключил возможной покупки Неймара
-
Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева
-
Куртуа: "Сборная России хорошая, крепкая команда"
-
Де Брюйне: "Сборной Бельгии нужно улучшать владение мячом"
-
"Енисей" обыграл "Томь" в матче 24-го тура ФНЛ
-
Ван Дейк рассказал о взаимоотношениях с Клоппом
-
Сборная Италии поддержала Венецию после наводнения
-
1
Лукаку рассказал, что повлияло на неудачное выступление сборной России
-
Что там у серебряных призеров мира? Хорватия одолела Словакию и вышла на Евро, но проблема смены поколений никуда не делась
-
Президент "Наполи" намерен подать в суд на игроков команды
-
Сакки ярко высказался о Манчини
-
Вермален поделился впечатлениями от матча со сборной России
-
"Барселона" наблюдает за форвардом "Интера" Мартинесом
-
Пьянич пропустит матч с "Аталантой" из-за травмы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|25
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Фрайбург
|11
|21
|5
|Хоффенхайм
|11
|20
|6
|Боруссия Дортмунд
|11
|19
|7
|Шальке
|11
|19
|8
|Байер Леверкузен
|11
|18
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|17
|10
|Вольфсбург
|11
|17
|11
|Унион Берлин
|11
|13
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|11
|11
|14
|Вердер Бремен
|11
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|11
|4