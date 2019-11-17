ПСЖ вступил в гонку за Санчо

Теги джейдон санчоборуссия дортмундпсжтрансферы

ПСЖ вступил в гонку за Санчо

ПСЖ интересуется игроком "Боруссии" Джейдоном Санчо, информирует Mirror.

По данным издания, парижский клуб ищет подходящую замену форварду Неймару, который хочет покинуть клуб и вернуться в "Барселону".

Отметим, что игрока также хотят приобрести "Реал", "МЮ", "Ливерпуль" и "Барселона". Сам футболист хочет покинуть немецкий клуб.

В этом сезоне Санчо принял участие в 8 матчах чемпионата Германии, отметившись 3 голами и 5 ассистами.

Не пропустите: "Реал" готовит конкретное предложение по Санчо| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Спортивный директор "Барселоны" не исключил возможной покупки Неймара

Спортивный директор "Барселоны" не исключил возможной покупки Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 11 25
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 11 21
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 11 21
4 Фрайбург Фрайбург 11 21
5 Хоффенхайм Хоффенхайм 11 20
6 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 11 19
7 Шальке Шальке 11 19
8 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 11 18
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 11 17
10 Вольфсбург Вольфсбург 11 17
11 Унион Берлин Унион Берлин 11 13
12 Герта Герта 11 11
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 11 11
14 Вердер Бремен Вердер Бремен 11 11
15 Аугсбург Аугсбург 11 10
16 Майнц 05 Майнц 05 11 9
17 Кельн Кельн 11 7
18 Падерборн Падерборн 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов