ПСЖ вступил в гонку за Санчо

ПСЖ интересуется игроком "Боруссии" Джейдоном Санчо, информирует Mirror.



По данным издания, парижский клуб ищет подходящую замену форварду Неймару, который хочет покинуть клуб и вернуться в "Барселону".



Отметим, что игрока также хотят приобрести "Реал", "МЮ", "Ливерпуль" и "Барселона". Сам футболист хочет покинуть немецкий клуб.

В этом сезоне Санчо принял участие в 8 матчах чемпионата Германии, отметившись 3 голами и 5 ассистами.



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