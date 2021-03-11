ПСЖ выбил "Барселону" из Лиги Чемпионов

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ПСЖ выбил "Барселону" из Лиги Чемпионов

В ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ сыграл вничью с "Барселоной".

В 1/4 финала ЛЧ прошел французский клуб, так как выиграл в первом матче со счетом 4:1.

ПСЖ - "Барселона" 1:1

Голы: Мбаппе (пен), 30 - 1:0, Месси, 37 - 1:1

ПСЖ: Навас, Кимпембе, Курзава (Диалло, 46), Маркиньос, Флоренци (Дагба, 77), Паредес, Верратти (Рафинья, 84), Гуйе (Данилу Перейра, 59), Дракслер (Ди Мария, 59), Икарди, Мбаппе.

"Барселона": тер Штеген, Дест (Тринкау, 66), Альба, Мингеса (Фирпо, 35), Лангле, де Йонг, Бускетс (Мориба, 79), Педри (Пьянич, 78), Дембеле (Брэйтуэйт, 79), Гризманн, Месси.

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