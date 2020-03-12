ПСЖ выбил дортмундскую "Боруссию" из Лиги Чемпионов
В ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ обыграл дортмундскую "Боруссию".
По сумме двух встреч в следующий раунд прошел французский клуб.
ПСЖ - "Боруссия Д" 2:0, первый матч - 1:2
Голы: Неймар, 28 - 1:0, Бернат, 45 - 2:0
ПСЖ: Навас, Керер, Кимпембе, Маркиньос, Бернат, Паредес, Ди Мария (Курзава, 79), Сарабия (Мбаппе, 64), Гуйе, Неймар, Кавани.
"Боруссия Д": Бюрки, Хуммельс, Пишчек, Загаду, Хакими (Гетце, 87), Джан, Геррейру, Санчо, Витцель (Рейна, 71), Азар (Брандт, 69), Холанд.
Предупреждения: Холанд (16), Хуммельс (61), Бернат (68).
Удаление: Джан (89).
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