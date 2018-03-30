ПСЖ выбирает между двумя немецкими тренерами

Руководство ПСЖ продолжает поиск нового главного тренера, который сменит на этому посту Унаи Эмери.

Как сообщает L’Equipe, боссы парижан выбирает между двумя немецкими специалистами - экс-наставником дортмундской "Боруссии" Томасом Тухелем и рулевым сборной Германии Йоахимом Лёвом.

Стоит отметить, что на Тухеля также претендуют "Бавария" и "Арсенал", а в услугах Лёва кроме ПСЖ заинтересованы "Реал" и всё та же "Бавария".

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