ПСЖ выбирает между двумя полузащитниками

Приобретение центрального полузащитника по-прежнему остаётся приоритетом для ПСЖ на зимнее трансферное окно, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, на сегодняшний день французский гранд выбирает между двумя футболистами - Леандро Паредесом из "Зенита" и Идриссой Гуйе из "Эвертона".

Есть у парижан и альтернативный вариант - хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль, которого в январе можно купить за 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что за Паредеса и Гуйе их клубы требуют не менее 40 миллионов.

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