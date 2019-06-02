ПСЖ выбирает между Кулибали и де Лигтом, Алланом и Гейе
ПСЖ определил главных кандидатов на позиции центрального защитника и опорного хавбека.
Как сообщает Telefoot, из защитников парижане выбирает между Маттейсом де Лигтом ("Аякс") и Калиду Кулибали ("Наполи"). В полузащиту ПСЖ рассматривает кандидатуры Аллана ("Наполи") и Идрисса Гейе ("Эвертон").
Отметим, что на де Лигта также претендуют "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". В случае с Кулибали, "Наполи" требует за игрока не менее 100 миллионов евро.
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|Марсель
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|Монпелье
|38
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|Ницца
|38
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|Реймс
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|Ним
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|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27