ПСЖ выбирает между Кулибали и де Лигтом, Алланом и Гейе

ПСЖ определил главных кандидатов на позиции центрального защитника и опорного хавбека.

Как сообщает Telefoot, из защитников парижане выбирает между Маттейсом де Лигтом ("Аякс") и Калиду Кулибали ("Наполи"). В полузащиту ПСЖ рассматривает кандидатуры Аллана ("Наполи") и Идрисса Гейе ("Эвертон").

Отметим, что на де Лигта также претендуют "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". В случае с Кулибали, "Наполи" требует за игрока не менее 100 миллионов евро.

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