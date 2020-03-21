ПСЖ выбрал нового тренера

Руководство ПСЖ приняло решение о смене главного тренера команды по окончании текущего сезона.

Как сообщает Foot Mercato, новым наставником парижан станет Массимилиано Аллегри. Кандидатуре итальянца лично отдал предпочтение спортивный директор клуба Леонардо.

Напомним, что сейчас ПСЖ возглавляет немецкий специалист Томас Тухель, чей контракт истекает по окончании сезона 2020/21.

Аллегри остаётся безработным с мая 2019 года, когда он ушёл из туринского "Ювентуса".

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