ПСЖ выбыл из борьбы за Кулибали
ПСЖ отказался от попыток заполучить защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
По сведениям Football Italia, парижане не намерены выплачивать за игрока требуемую сумму. Напомним, что "Наполи" оценил сенегальца в 100 миллионов евро.
Действующий контракт Кулибали с клубом рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне Кулибали провел 21 игру, но результативными действиями не отличился.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
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|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13