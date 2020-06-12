ПСЖ выбыл из борьбы за Кулибали

ПСЖ отказался от попыток заполучить защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По сведениям Football Italia, парижане не намерены выплачивать за игрока требуемую сумму. Напомним, что "Наполи" оценил сенегальца в 100 миллионов евро.

Действующий контракт Кулибали с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Кулибали провел 21 игру, но результативными действиями не отличился.

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