ПСЖ выделит 100 тысяч евро на борьбу с Covid-19

Теги псж

ПСЖ выделит 100 тысяч евро на борьбу с Covid-19

ПСЖ пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте парижан.

Средства будут направлены на приобретение медицинского и санитарного оборудования для врачей, тренинг для 2000 волонтеров, учебных материалов, финансирование частных приютов для бездомных, помощь пожилым и одиноким.

На данный момент во всем мире свыше 384 тысяч зараженных коронавирусом. 16,5 тысячи человек погибли, 100,6 тысячи вылечились.

Не пропустите: Два футболиста чемпионата Франции хотят выступать в "Реале"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клубы АПЛ хотят просить футболистов пойти на понижение зарплаты до 50%

Клубы АПЛ хотят просить футболистов пойти на понижение зарплаты до 50%

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов