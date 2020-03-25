ПСЖ выделит 100 тысяч евро на борьбу с Covid-19

ПСЖ пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте парижан.

Средства будут направлены на приобретение медицинского и санитарного оборудования для врачей, тренинг для 2000 волонтеров, учебных материалов, финансирование частных приютов для бездомных, помощь пожилым и одиноким.

На данный момент во всем мире свыше 384 тысяч зараженных коронавирусом. 16,5 тысячи человек погибли, 100,6 тысячи вылечились.

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