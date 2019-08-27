ПСЖ выдвинул очередное условие "Реалу" по трансферу Неймара

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ПСЖ выдвинул очередное условие "Реалу" по трансферу Неймара

ПСЖ выдвинул очередное условие "Реалу" по трансферу нападающего Неймара. Об этом сообщает El Chiringuito.

Парижский клуб требует включить в сделку по бразильцу голкипера Тибо Куртуа. Однако мадридцы предложили вместо Куртуа - Кейлора Наваса. ПСЖ не устроил этот вариант.

Напомним, что 27-летний Неймар принял решение покинуть ПСЖ. Интерес к нему также проявляют "Барселона" и "Ювентус".

Куртуа играет в "Реале" с лета 2018 года.

Не пропустите: "Барселона" подготовила для ПСЖ два предложения по трансферу Неймара. | http://soccernews.ru
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