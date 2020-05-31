ПСЖ выкупил трансфер Мауро Икарди

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ПСЖ выкупил трансфер Мауро Икарди

"Пари Сен-Жермен" объявил о выкупе трансфера аргентинского нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. За счет бонусов "Интер" может получить еще 10 миллионов. Форвард подписал с французским клубом контракт до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист выступает за ПСЖ на правах аренды, провел 31 матч, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

Икарди выступал за "Интер" с 2013 по 2019 годы. В сумме он сыграл за "нерадзурри" 219 матчей, забил 124 мяча и отдал 28 голевых передач. Ранее он играл за "Сампдорию". За сборную Аргентины провел восемь матчей и забил один гол.

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