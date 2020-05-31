ПСЖ выкупил трансфер Мауро Икарди
"Пари Сен-Жермен" объявил о выкупе трансфера аргентинского нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 50 миллионов евро. За счет бонусов "Интер" может получить еще 10 миллионов. Форвард подписал с французским клубом контракт до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне 27-летний футболист выступает за ПСЖ на правах аренды, провел 31 матч, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.
Икарди выступал за "Интер" с 2013 по 2019 годы. В сумме он сыграл за "нерадзурри" 219 матчей, забил 124 мяча и отдал 28 голевых передач. Ранее он играл за "Сампдорию". За сборную Аргентины провел восемь матчей и забил один гол.
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|Команда
|М
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
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|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
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|Фиорентина
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|Удинезе
|26
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|25
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|Сампдория
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|Дженоа
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|18
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