ПСЖ выкупил вратаря "Севильи"

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ПСЖ выкупил вратаря "Севильи"

Голкипер "Севильи" Серхио Рико стал полноценным игроком ПСЖ.

Французский клуб воспользовался опцией выкупа испанского стража ворот за 6 миллионов евро.

27-летний вратарь заключил с парижанами контракт до лета 2024 года.

Прошлый сезон Рико провёл в ПСЖ на правах аренды, сыграл 10 матчей и пропустил 6 голов.

Не пропустите: ПСЖ сделал предложение по защитнику "Арсенала". | http://soccernews.ru
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