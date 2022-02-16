ПСЖ выкупит Нуну Мендеша
Фото: инстаграм Мендеша\Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" намерен оформить полноценный трансфер португальского латераля Нуну Мендеша, который проводит нынешний сезон в стане парижан на правах аренды из лиссабонского "Спортинга", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, Нуну Мендеш будет рад остаться в ПСЖ и готов подписать контракт. Выкуп игрока сборной Португалии будет стоит парижанам 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Мендеш сыграл в 15 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В прошлом сезоне он стал чемпионом Португалии в составе "Спортинга".
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|Команда
|М
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|Бенфика
|28
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|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
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|28
|45
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|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
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|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
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|11
|Жил Висенте
|28
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|12
|Пасуш де Феррейра
|28
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|Витория Сетубал
|28
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|Белененсиш
|27
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