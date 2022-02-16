ПСЖ выкупит Нуну Мендеша

Фото: инстаграм Мендеша\Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" намерен оформить полноценный трансфер португальского латераля Нуну Мендеша, который проводит нынешний сезон в стане парижан на правах аренды из лиссабонского "Спортинга", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Нуну Мендеш будет рад остаться в ПСЖ и готов подписать контракт. Выкуп игрока сборной Португалии будет стоит парижанам 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Мендеш сыграл в 15 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В прошлом сезоне он стал чемпионом Португалии в составе "Спортинга".

Также не пропустите: Неймар в восторге от игры Верратти. | http://soccernews.ru