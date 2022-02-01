ПСЖ вылетел из Кубка Франции
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ в серии пенальти проиграл "Ницце" и вылетел из турнира.
Решающими для парижан оказались промахи в серии пенальти от Леандро Паредеса и Хави Симонса. При этом пенальти у ПСЖ забили: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Юлиан Дракслер, Марко Верратти и Хуан Бернат. В составе "Ниццы" точны были: Морган Шнейдерлен, Жан-Клер Тодибо, Юсеф Аттал, Амин Гуири, Эван Гессан и Данте. Единственный промах допустил Анди Делор.
ПСЖ – "Ницца" - 0:0, по пенальти - 5:6
ПСЖ: Доннарумма, Дагба (Симонс, 80), Кимпембе, Керер, Мендеш (Бернат, 80), Эррера (Паредес, 46), Данилу Перейра, Верратти, Дракслер, Месси, Икарди (Мбаппе, 64).
"Ницца": Булка, Лотомба (Аталь, 62), Данте, Тодибо, Амави, Будауи (Браими, 75), Шнайдерлин, Тюрам (Лемина, 75), Дольберг (Делор, 63), Гуири, Клюйверт (Гессан, 90).
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