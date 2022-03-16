ПСЖ вылетел из Юношеской лиги УЕФА

Фото: твиттер Юношеской лиги УЕФА/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА "Пари Сен-Жермен" проиграл "Ред Булл Зальцбург" и вылетел из турнира.

Победу австрийскому клубу принесли голы Умара Диаките, Роко Шимича и Луки Райшля. В составе парижан отличился Эдуар Мишю.

ПСЖ Франция - "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 1:3 (1:0)

Голы: Мишю, 1 - 1:0, Диаките, 37 - 1:1, Шимич, 72 - 1:2, Райшль, 90+2 - 1:3

ПСЖ: Лавалле (Монге, 73), Мунгу (Гарби, 77), Битшиабу, Эль-Ханнах, Бодианг, Эмери, Кари (Вейдманн, 77), Гассама, Мишю, Битюмазала (Фернандес, 63), Янсане.

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