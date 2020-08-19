ПСЖ выложил видео из раздевалки после выхода в финал Лиги Чемпионов

ПСЖ в твиттере опубликовал видео из раздевалки после выхода в финал Лиги Чемпионов. Парижане обыграли "Лейпциг" со счетом 0:3.

В ролике нападающие Неймар и Мбаппе распевают кричалки.

Отметим, ПСЖ попал в финал ЛЧ впервые в своей истории. В заключительном матче парижане сыграют с победителем пары "Бавария" - "Лион".

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