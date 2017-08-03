ПСЖ выплатил "Барселоне" сумму отступных за Неймара

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ПСЖ выплатил "Барселоне" сумму отступных за НеймараФранцузский ПСЖ выплатил каталонской "Барселоне" сумму отступных за ее ведущего форварда Неймара, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" уже получили уведомление о том, что на их счета была перечислена сумма в размере 222-х миллионов евро. В связи с этим ожидается, что уже сегодня Неймар отправится в Париж, где завтра, по всей видимости, состоится его официальная презентация в качестве игрока ПСЖ.

Напомним, сестра Неймара уже перебралась в Париж. | soccernews.ru

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