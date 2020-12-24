ПСЖ выплатит Тухелю огромную компенсацию за увольнение

"Пари Сен-Жермен" заплатит семь миллионов евро за досрочный разрыв контрактов с главным тренером Томасом Тухелем и его помощниками, сообщает Le Parisien.

Руководство ПСЖ уже сообщило немецкому специалисту, что он покинет клуб. Официально клуба не объявлял об отставке, но это будет сделано в ближайшее время.

В прошлом сезоне ПСЖ под руководством Тухеля стал чемпионом Франции, обладателем Кубка Франции, Кубка национальной лиги, Суперкубок страны, а также дошел до финала Лиги Чемпионов.

Стоит отметить, что в 2016 году ПСЖ выплатил 22 миллиона евро за разрыв контракта с бывшим главным тренером Лораном Бланом.

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