ПСЖ выплатит Тухелю огромную компенсацию за увольнение
"Пари Сен-Жермен" заплатит семь миллионов евро за досрочный разрыв контрактов с главным тренером Томасом Тухелем и его помощниками, сообщает Le Parisien.
Руководство ПСЖ уже сообщило немецкому специалисту, что он покинет клуб. Официально клуба не объявлял об отставке, но это будет сделано в ближайшее время.
В прошлом сезоне ПСЖ под руководством Тухеля стал чемпионом Франции, обладателем Кубка Франции, Кубка национальной лиги, Суперкубок страны, а также дошел до финала Лиги Чемпионов.
Стоит отметить, что в 2016 году ПСЖ выплатил 22 миллиона евро за разрыв контракта с бывшим главным тренером Лораном Бланом.
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