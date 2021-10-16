ПСЖ вырвал победу у "Анжера" в Лиге 1

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ПСЖ вырвал победу у "Анжера" в Лиге 1Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" сумел вырвать победу в матче десятого тура французской Лиги 1 против "Анжера".

ПСЖ - "Анжер" - 2:1

Голы: Фюльжени, 36 - 0:1, Данилу Перейра, 69 - 1:1, Мбаппе (пенальти), 87 - 2:1.

ПСЖ - Доннарумма, Дагба (Хакими, 72), Кимпембе, Керер, Диалло (Бернат, 63), Эррера (Дракслер, 72), Данилу Перейра, Верратти, Рафинья (Вейналдум, 63), Икарди, Мбаппе (Эбимбе, 90).

"Анжер" - Бернардони, Траоре, Манко, Тома, Кабо, Менди, Капель, Мангани, Фюльжени (Баокен, 77), Буфаль (Унаи, 77), Чо (Браими, 64).

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