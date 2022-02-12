ПСЖ вырвал победу у "Ренна" в Лиге 1

Фото: инстаграм ПСЖ\Автор неизвестен

ПСЖ на своем поле вырвал победу у "Ренна" в матче 24-го тура Лиги 1.

ПСЖ - "Ренн" - 1:0

Гол: Мбаппе, 90+3 - 1:0.

ПСЖ - Навас, Хакими (Керер, 84), Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 84), Верратти, Паредес (Икарди, 83), Дракслер (Ди Мария, 66), Симонс (Вейналдум, 66), Месси, Мбаппе.

"Ренн" - Алемдар, Траоре, Агерд, Омари, Мелинг, Ассиньон, Мартен, Сантамария, Маер (Трюффер, 86), Бурижо (Сулемана, 80), Лаборд (Гирасси, 80), Терье.

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