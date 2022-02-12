ПСЖ вырвал победу у "Ренна" в Лиге 1
Фото: инстаграм ПСЖ\Автор неизвестен
ПСЖ на своем поле вырвал победу у "Ренна" в матче 24-го тура Лиги 1.
ПСЖ - "Ренн" - 1:0
Гол: Мбаппе, 90+3 - 1:0.
ПСЖ - Навас, Хакими (Керер, 84), Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 84), Верратти, Паредес (Икарди, 83), Дракслер (Ди Мария, 66), Симонс (Вейналдум, 66), Месси, Мбаппе.
"Ренн" - Алемдар, Траоре, Агерд, Омари, Мелинг, Ассиньон, Мартен, Сантамария, Маер (Трюффер, 86), Бурижо (Сулемана, 80), Лаборд (Гирасси, 80), Терье.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13