ПСЖ вырвал победу в матче с сумасшедшей концовкой
Фото: Твиттер @iF2is
В Париже, в рамках 33 тура Лиги 1 состоялся матч между ПСЖ и "Сент-Этьеном". Игра завершилась со счетом 3:2, причем все голы были забиты после 78 минуты. Первый тайм, несмотря на преимущество хозяев закончился нулевой ничьей. Во второй половине парижанам тоже не удавалось открыть счет, наоборот, первыми забили гости. Однако уже через минуту Мбаппе сравнял, а затем, сделав дубль, вывел ПСЖ вперед. Когда уже шло компенсированное время, "Сент-Этьен" смог забить второй мяч и, казалось, может праздновать трудовую ничью. Планы были разрушены на самых последних секундах Марио Икарди, который установил окончательный счет.
Победа позволила парижанам набрать 69 очков и закрепиться на 2 строчке в турнирной таблице. Причем от первого место команду Почеттино отделяет теперь всего 1 балл. Гости остались на 13 позиции, имея в своей активе 39 очков.
ПСЖ - "Сент-Этьен" 3:2 (0:0)
Голы: Буанга, 78 - 0:1, Мбаппе, 79 - 1:1, Мбаппе, 87 (пенальти) - 2:1, Амума, 90+2 - 2:2, Икарди, 90+5 - 3:2
"ПСЖ": Рико, Флоренци (Дагба, 77), Керер, Баккер, Кимпембе, Данилу Перейра, Сарабия (Ди Мария, 67), Рафинья (Верратти, 67), Эррера, Кин (Икарди, 68), Мбаппе.
"Сент-Этьен": Грин, Сиссе, Дебюши (Муэффек, 56), Трауко (Аби, 89), Мукуди, Неу Нупа, Юссуф (Норден, 46), Монне-Паке (Буанга, 46), Камара, Амума, Хазри (Аушиш, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13