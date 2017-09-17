ПСЖ вырывает победу у "Лиона" благодаря двум автоголам

Программу 6-го тура французской Лиги 1 закрывал поединок на стадионе "Парк де Пренс", где столичный ПСЖ принимал "Лион". К отчетному матчу обе команды подходили с нулем в графе "поражения". Но если парижане имели стопроцентный показатель в пяти играх, то "ткачи" уже теряли очки по ходу чемпионата.

Однако встреча на поле лидера и фаворита сезона нисколько не смущала гостей. Именно "Лион" задавал тон игре в стартовые 10 минут противостояния, смело развивая атаки на ворота Альфонса Ареола. Одна из них вполне могла завершиться назначением пенальти в ворота хозяев поля. Н’Домбеле получил мяч от Мариано с правого фланга, зашел в чужую штрафную, после чего Кимпембе откровенно зацепил ногу Тангуэя, но судья проигнорировал падение игрока "Лиона". В следующей атаке "ткачи" снова добрались до штрафной парижан, и Депай, не доходя до линии, мощно пробил в ближний угол – голкипер ПСЖ был начеку.

Прощупав оборону соперника, гости отошли назад и занялись тем, чем и положено им было заниматься на поле столь грозного соперника – стали выстраивать защитные редуты. Занятие это было весьма полезным, так как с каждой минутой Неймар и Мбаппе все чаще обостряли игру своей команды. Однако в одиночку звезды ПСЖ ничего не смогли создать. Пытались партнеры вывести своих скоростных нападающих к воротах из глубины, но самый явный подобный шанс раскусил Лопеш. На 25-й минуте голкипер "Лиона" вышел далеко из ворот и переиграл Мбаппе, не дав тому ни малейшего шанса на то, чтобы выйти один на один.

Уже перед самым перерывом выходил на ударную позицию Неймар. Рабьо выдал вертикальный пас на правый фланг на Алвеса, тот в касание скинул снаряд на Мбаппе, а Киллиан выдал шикарную передачу на Неймара на левый край чужой штрафной. Бразилец сместился вправо, а затем мощно пробил точно по позиции Лопеша, который довольно легко спас свою команду.

Начало второй половины матча стало продолжением концовки первой. Лидеры ПСЖ плели разнообразные кружева у ворот "ткачей", но до опасных моментов дело не доходило. На 57-й минуте команда Унаи Эмери получила шанс забить с перспективного штрафного. К мячу подошел Неймар, но нанес обводящий удар в тот угол, где и находился Лопеш.

А в середине тайма "Парк де Пренс" буквально замер. Два великолепнейших момента для взятия ворот имели гости. Сначала "Лиону" удалась фланговая атака с последующим навесом. Н’Домбеле пробил головой через покинувшего рамку Ареола, но вратаря подстраховал Силва, выбив мяч с линии ворот. А через минуту все тот же Н’Домбеле метров с 22-х мощно пробил по центру, но мяч сотряс перекладину.

Эмери отреагировал моментально, освежив игру своей команды выходом на поле Джованни и Берчиче. Хозяева значительно активизировались в атаке и на 75-й минуте открыли счет в матче. Джованни получил мяч на левом фланге, финтом переиграл оппонента, после чего прострелил на ближнюю штангу. Кавани в касание пытался переправить мяч в ворота, но не попал по снаряду. Но за уругвайца сыграл стоящий сзади Марсело, срезав мяч в свои ворота – 1:0.

Окрыленные успехом парижане бросились вперед и вскоре заработали пенальти. В момент подачи углового Менди откровенно завалил на газон Мбаппе и арбитр указал на "точку". К мячу подошел Кавани, хотя свои услуги предлагал и Неймар. Удар у Эдинсона получился сильным, но практически по центру. Лопеш достал мяч, переведя его в перекладину.

В последние 10 минут встречи "ткачи" попытались переломить ход игры. Однако оборона ПСЖ играла безошибочно и все усилия команды Бруно Женезио сводились на "нет". Точку же в матче поставила очередная контратака хозяев поля. Неймар выдал шикарный пас в чужую штрафную на Мбаппе, тот выбежал один на один и пробил, но точно в Лопеша. От Энтони снаряд отскочил прямо в Мореля, который просто не мог раствориться и занес "круглого" в свои ворота – 2:0.

Таким образом, ПСЖ укрепляет свое лидерство в чемпионате, выиграв шесть игр из шести, а "Лион" терпит первое поражение.

ПСЖ – "Лион" – 2:0

Голы: Марсело, 75, в свои ворота – 1:0. Морель, 86, в свои ворота – 2:0.

Нереализованный пенальти: Кавани, 79 – вратарь.

ПСЖ: Ареола, Курзава (Берчиче, 73), Силва, Кимпембе, Алвес, Мотта, Рабио, Дракслер (Джовани, 72), Неймар, Мбаппе, Кавани.

"Лион": Лопеш, Менди, Морель, Марсело, Тете, Н’Домбеле (Мартинс, 72), Тусар, Фекир, Депай (Ауа, 90), Траоре, Мариано (Корне, 63).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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