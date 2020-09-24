ПСЖ вышел из гонки за Деле Алли

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли не перейдёт в ПСЖ, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, парижане свернули переговоры по трансферу 24-летнего футболиста из-за высоких финансовых требований президента "шпор" Дэниэла Леви.

Напомним, что ПСЖ хотел арендовать звёздного англичанина до конца сезона 2020/21.

Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года, сыграл 223 матча, забил 62 гола и сделал 55 ассистов. Его рыночная стоимость - 64 миллиона евро.

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