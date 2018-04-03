ПСЖ вышел на контакт с Гвардиолой

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ПСЖ вышел на контакт с ГвардиолойПСЖ вышел на контакт с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, парижане связались с наставником "горожан", дабы выяснить его планы на следующий сезон. Получив ответ от 47-летнего специалиста о том, что тот не намерен покидать "Этихад", французский гранд переключил внимание на других кандидатов на замену своему главному тренеру Унаи Эмери.

Напомним, ПСЖ готов снизить цену на Ди Марию. | soccernews.ru

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