ПСЖ вышел на контакт с окружением Салаха

Теги псжэдинсон кавани ливерпульмохамед салах

ПСЖ вышел на контакт с окружением СалахаПСЖ вышел на контакт с окружением вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, парижане обозначили представителям 25-летнего игрока "красных" свою позицию по его возможному трансферу. Египтянин рассматривается французским грандом в качестве замену своему форварду Эдинсону Кавани, с которым клуб планирует расстаться по окончанию текущего сезона.

Напомним, ПСЖ уже определился с будущим главным тренером. | soccernews.ru

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