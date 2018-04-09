ПСЖ вышел на контакт с окружением Салаха

ПСЖ вышел на контакт с окружением вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, парижане обозначили представителям 25-летнего игрока "красных" свою позицию по его возможному трансферу. Египтянин рассматривается французским грандом в качестве замену своему форварду Эдинсону Кавани, с которым клуб планирует расстаться по окончанию текущего сезона.

Напомним, ПСЖ уже определился с будущим главным тренером. | soccernews.ru