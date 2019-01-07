ПСЖ вышел в 1/16 финала Кубка Франции, разгромив клуб пятого дивизиона

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ПСЖ вышел в 1/16 финала Кубка Франции, разгромив клуб пятого дивизиона

В матче 1/32 финала ПСЖ на выезде разгромил клуб "Понтиви", который выступает в пятом французском дивизионе. Победу парижскому клубу принесли голы Неймара, Килиана Мбаппе, Юлиана Дракслера, а также автогол соперника.

"Понтиви" - ПСЖ - 0:4 (0:1)
Голы: Жуле, 24 (автогол), Неймар, 70 - 0:2, Мбаппе, 77 (с пенальти) - 0:3, Дракслер, 87 - 0:4

"Понтиви": Дауду, Дахьо (Ле Нуэн, 59), Кержан, Гевель, Паллуа, Ле Канфф, Перу (Ле Хо, 81), Персон, Жуле, Жегу, Пьер-Шарле

ПСЖ: Ареола, Нсоки, Силва (Бернат, 80), Керер, Курзава (Римане, 63), Нкунку (Диаби, 63), Дракслер, Алвес, Менье, Мбаппе, Неймар

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