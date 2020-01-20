ПСЖ вышел в 1/8 финала Кубка Франции благодаря голу Сарабии
В матче 1/16 финала Кубка Франции ПСЖ обыграл "Лорьян" со счетом 1:0 и вышел в следующую стадию турнира. Единственный гол на 80-й минуте забил полузащитник парижан Пабло Сарабия.
"Лорьян" – ПСЖ - 0:1 (0:0)
Гол: Сарабия, 80 - 0:1
ПСЖ: Рико, Курзава, Дагба, Диалло, Тиаго Силва, Дракслер, Ди Мария (Эррера, 85), Паредес (Шупо-Мотинг, 72), Гуйе, Сарабия, Икарди.
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|Лион
|20
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|Монако
|19
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|Реймс
|20
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|Анжер
|20
|29
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|Ницца
|20
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|12
|Страсбур
|20
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|13
|Бордо
|20
|26
|14
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|Дижон
|20
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|17
|Метц
|20
|20
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|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
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