ПСЖ вышел в 1/8 финала Кубка Франции благодаря голу Сарабии

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ПСЖ вышел в 1/8 финала Кубка Франции благодаря голу Сарабии

В матче 1/16 финала Кубка Франции ПСЖ обыграл "Лорьян" со счетом 1:0 и вышел в следующую стадию турнира. Единственный гол на 80-й минуте забил полузащитник парижан Пабло Сарабия.

"Лорьян" – ПСЖ - 0:1 (0:0)
Гол: Сарабия, 80 - 0:1

ПСЖ: Рико, Курзава, Дагба, Диалло, Тиаго Силва, Дракслер, Ди Мария (Эррера, 85), Паредес (Шупо-Мотинг, 72), Гуйе, Сарабия, Икарди.

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