ПСЖ вышел в финал Лиги Чемпионов впервые в своей истории

ПСЖ обыграл "РБ Лейпциг" (3:0) в полуфинале Лиги Чемпионов.

Парижане впервые в своей истории вышли в финал турнира.

Для нападающего ПСЖ Килиана Мабаппе этот финал также станет дебютным в карьере. Форвард Неймар и хавбек Анхель ди Мария вышли в финал турнира во второй раз.

23 августа состоится финальный мат ЛЧ, где ПСЖ сыграет с победителем второй полуфинальной игры между "Баварией" и "Лионом".

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