ПСЖ вышел в финал Лиги Чемпионов впервые в своей истории
ПСЖ обыграл "РБ Лейпциг" (3:0) в полуфинале Лиги Чемпионов.
Парижане впервые в своей истории вышли в финал турнира.
Для нападающего ПСЖ Килиана Мабаппе этот финал также станет дебютным в карьере. Форвард Неймар и хавбек Анхель ди Мария вышли в финал турнира во второй раз.
23 августа состоится финальный мат ЛЧ, где ПСЖ сыграет с победителем второй полуфинальной игры между "Баварией" и "Лионом".
Не пропустите: ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
ПСЖ выложил видео из раздевалки после выхода в финал Лиги Чемпионов
-
ПСЖ вышел в финал Лиги Чемпионов впервые в своей истории
-
Брестское "Динамо" разгромило "Астане" в Лиге Чемпионов
-
Ещенко высказался о поведении главного тренера "Спартака" Тедеско
-
Президент "Барселоны" назвал семерых игроков, которые точно останутся в команде
-
Французский клуб вышел в финал Лиги Чемпионов впервые за 16 лет
-
2
ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" и вышел в финал Лиги Чемпионов
-
Неймар набрал 59 очков в 59 матчах Лиги Чемпионов
-
Наставник "Химок" Гунько подвел итог матча с "Тамбовом"
-
"Химки" не будут увольнять главного тренера Дмитрия Гунько
-
3
Бартомеу заявил, что Месси не покинет "Барселону"
-
"Бенфика" обыграла "Динамо" из Загреба в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА
-
Бартомеу заявил, что не собирается покидать свой пост в "Барселоне"
-
Хавбек "Краснодара" Классон вышел на поле впервые после серьезной травмы
-
Хавбек "Сочи" Нобоа повторил достижение Семака
-
"Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в РПЛ
-
Бартомеу сообщил, что новым главным тренером "Барселоны" станет Куман
-
Петраков в четвертый раз в карьере возглавит "Томь"
-
Неймар, Мбаппе и Забитцер - в старте на матч "РБ Лейпциг" - ПСЖ
-
Слуцкий подвел итог встречи "Рубина" с "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13