ПСЖ вышел в лидеры по количеству голов, забитых игроками одного клуба на ЧМ

ПСЖ вышел в лидеры по количеству голов, забитых его игроками на Чемпионате Мира в России.

Так, на счету парижан после 19-ти дней турнира значится 11 результативных ударов, что является лучшим результатом для футболистов одного клуба. Лидерство чемпиону Франции по этому показателю обеспечили 3 гола Килиана Мбаппе, 3 гола Эдинсона Кавани, 2 гола Неймара, а также по одному забитому мячу Гжегожа Грыховяка, Анхеля Ди Марии и Тиаго Силвы.

Напомним, Ди Мария может остаться в ПСЖ.