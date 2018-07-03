ПСЖ вышел в лидеры по количеству голов, забитых игроками одного клуба на ЧМ

Теги псжэдинсон кавани килиан мбаппенеймар

ПСЖ вышел в лидеры по количеству голов, забитых игроками одного клуба на ЧМПСЖ вышел в лидеры по количеству голов, забитых его игроками на Чемпионате Мира в России.

Так, на счету парижан после 19-ти дней турнира значится 11 результативных ударов, что является лучшим результатом для футболистов одного клуба. Лидерство чемпиону Франции по этому показателю обеспечили 3 гола Килиана Мбаппе, 3 гола Эдинсона Кавани, 2 гола Неймара, а также по одному забитому мячу Гжегожа Грыховяка, Анхеля Ди Марии и Тиаго Силвы.

Напомним,  Ди Мария может остаться в ПСЖ

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