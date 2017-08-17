ПСЖ высмеял поражение "Барселоны" в игре с "Реалом"

Теги неймарпсжбарселонареал мадрид

ПСЖ высмеял поражение "Барселоны" в игре с "Реалом"ПСЖ пошутил над "Барселоной", проигравшей "Реалу" в двухматчевом противостоянии за Суперкубок Испании. По сумме двух матчей "сливочные" победили со счетом 5:1.

После поражения каталонцев в ответном матче (0:2) на странице ПСЖ в соцсети разместили фотографию смеющегося 25-летнего бразильца.

Напомним, что этим летом ПСЖ приобрел Неймара у "Барселоны" за 222 миллиона евро. | http://soccernews.ru

комментарии
венера

Дибилы французские, он от вас также сбежит к тем, кто предложит ему больше бабла))))))))))))

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d12

Rira bien, qui rira le dernier!

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