ПСЖ высмеял поражение "Барселоны" в игре с "Реалом"

ПСЖ пошутил над "Барселоной", проигравшей "Реалу" в двухматчевом противостоянии за Суперкубок Испании. По сумме двух матчей "сливочные" победили со счетом 5:1.

После поражения каталонцев в ответном матче (0:2) на странице ПСЖ в соцсети разместили фотографию смеющегося 25-летнего бразильца.

Напомним, что этим летом ПСЖ приобрел Неймара у "Барселоны" за 222 миллиона евро. | http://soccernews.ru