ПСЖ выставит Дракслера на трансфер
Вингер ПСЖ Юлиан Дракслер, скорее всего, летом покинет клуб.
Как сообщает L’Equipe, парижский клуб готов продать 25-летнего немца предстоящим летом. Соглашение футболиста с ПСЖ истекает через два года.
Ранее интерес к Дракслеру проявляли "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".
Дракслер выступает за ПСЖ с 2017 года. В этом сезоне он провел 39 матчей, забил 5 голов и отдал 9 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Марсель
|33
|54
|5
|Сент-Этьен
|32
|53
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбур
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Бордо
|33
|38
|14
|Нант
|32
|37
|15
|Тулуза
|32
|35
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|ФК Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24