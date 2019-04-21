ПСЖ выставит Дракслера на трансфер

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ПСЖ выставит Дракслера на трансфер

Вингер ПСЖ Юлиан Дракслер, скорее всего, летом покинет клуб.

Как сообщает L’Equipe, парижский клуб готов продать 25-летнего немца предстоящим летом. Соглашение футболиста с ПСЖ истекает через два года.

Ранее интерес к Дракслеру проявляли "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Дракслер выступает за ПСЖ с 2017 года. В этом сезоне он провел 39 матчей, забил 5 голов и отдал 9 ассистов.

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