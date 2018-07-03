ПСЖ выставит "Реалу" свои условия по трансферам Мбаппе и Неймара

ПСЖ выставит мадридскому "Реалу" свои условия по возможным трансферам своих форвардов Килиана Мбаппе и Неймара.

Так, по сведениям испанской прессы, парижане уже готовятся к тому, что этим летом королевский клуб предпримет попытки подписать минимум одну из их главных звезд. Поэтому в случае, если кто-то из нападающих таки затребует своей продажи, чемпион Франции планирует запросить не только круглую сумму, но и включения в сделку по своему игроку полузащитника "сливочных" Луку Модрича или их вингера Марко Асенсио.

Напомним, ПСЖ перебил предложение "Реала" по Бонуччи. | soccernews.ru