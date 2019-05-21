ПСЖ выступил с официальным заявлением о будущем Мбаппе
ПСЖ в своём официальном твиттере опубликовал заявление касательно будущего лучшего бомбардира команды Килиана Мбаппе.
"Два года назад нас связали очень близкие отношения, и история продолжится в следующем сезоне. Мы разделяем амбиции оставить след в летописи европейского футбола. 50-летняя годовщина с момента основания ПСЖ - это долгожданный момент, чтобы написать прекрасную страницу в истории клуба", - говорится в публикации.
Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл 42 матча, забил 38 голов и сделал 17 ассистов.
Накануне 20-летний француз намекнул на уход из парижского клуба. За ситуацией следит мадридский "Реал".
Не пропустите: Стало известно, что Мбаппе требует от ПСЖ. | http://soccernews.ru
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