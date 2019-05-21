ПСЖ выступил с официальным заявлением о будущем Мбаппе

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ПСЖ выступил с официальным заявлением о будущем Мбаппе

ПСЖ в своём официальном твиттере опубликовал заявление касательно будущего лучшего бомбардира команды Килиана Мбаппе.

"Два года назад нас связали очень близкие отношения, и история продолжится в следующем сезоне. Мы разделяем амбиции оставить след в летописи европейского футбола. 50-летняя годовщина с момента основания ПСЖ - это долгожданный момент, чтобы написать прекрасную страницу в истории клуба", - говорится в публикации.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл 42 матча, забил 38 голов и сделал 17 ассистов.

Накануне 20-летний француз намекнул на уход из парижского клуба. За ситуацией следит мадридский "Реал".

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