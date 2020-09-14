ПСЖ выступил с заявлением по поводу Неймара, который ударил соперника
Пресс-служба парижского ПСЖ опубликовала заявление по поводу бразильского нападающего Неймара, который ударил испанского защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса.
"ПСЖ полностью поддерживает Неймара. Он сообщил, что стал жертвой расизма со стороны соперника. Наш клуб напоминает, что расизму нет места ни в обществе, ни в футболе, ни в нашей жизни. Мы призываем всех выступить против всех проявлений расизма во всем мире. Наш клуб более 15 лет является приверженцем борьбы со всеми формами дискриминации. Мы рассчитываем, что Дисциплинарная комиссия вынесет вердикт", - говорится в заявлении ПСЖ.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ один матч и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Неймар жёстко прокомментировал стычку с защитником "Марселя" Гонсалесом. | http://soccernews.ru
главное
-
Чемпионат России, 7-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
"Ростов" и "Локомотив" не выявили победителя
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с ЦСКА
-
Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes
-
"Зенит" обыграл "Арсенал" и вышел на 1-е место в РПЛ
Лента новостей
-
54-летний футболист возобновил карьеру спустя 24 года
-
"Челси" стартовал с победы в АПЛ, обыграв "Брайтон"
-
В офисе клуба Ла Лиги произошел пожар
-
Степашин рассказал, почему Кокорин не перешел в "Динамо"
-
Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Дуйсбург" в Кубке Германии
-
"Рома" может отказаться от трансфера Смоллинга
-
Турецкий "Фатих Карагюмрюк" подписал экс-хавбека сборной Аргентины
-
Стали известны подробности травмы Роббена
-
"Зенит" установил новый клубный рекорд
-
Чемпионат России, 7-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
"Ростов" и "Локомотив" не выявили победителя
-
"Вулверхэмптон" стартовал с победы в Премьер-лиге
-
ПСЖ выступил с заявлением по поводу Неймара, который ударил соперника
-
"Пропал мальчик Роман". Судья Федотов ищет Широкова, который избил арбитра
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с ЦСКА
-
Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes
-
"Торино" близок к трансферу хавбека "Арсенала"
-
Дзюба обошел Кержакова по двум показателям
-
"Зенит" обыграл "Арсенал" и вышел на 1-е место в РПЛ
-
Бывший игрок "Реала" признался в распространении детской порнографии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13