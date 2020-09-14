ПСЖ выступил с заявлением по поводу Неймара, который ударил соперника

Пресс-служба парижского ПСЖ опубликовала заявление по поводу бразильского нападающего Неймара, который ударил испанского защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса.

"ПСЖ полностью поддерживает Неймара. Он сообщил, что стал жертвой расизма со стороны соперника. Наш клуб напоминает, что расизму нет места ни в обществе, ни в футболе, ни в нашей жизни. Мы призываем всех выступить против всех проявлений расизма во всем мире. Наш клуб более 15 лет является приверженцем борьбы со всеми формами дискриминации. Мы рассчитываем, что Дисциплинарная комиссия вынесет вердикт", - говорится в заявлении ПСЖ.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ один матч и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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