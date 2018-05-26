ПСЖ выступил с заявлением по поводу отказа Рабьо приезжать в сборную Франции
ПСЖ выступил с заявлением по поводу отказа полузащитника Адриана Рабьо приезжать в расположение сборной Франции.
Напомним, что хавбек не хочет играть за национальную команду, пока её тренирует Дидье Дешам. Обида футболиста обусловлена решением наставника включить его только в резервный состав "трёхцветных" на ЧМ-2018.
"Клуб принял к сведению заявление Рабьо об отказе от включения в резервный состав сборной Франции на Чемпионат Мира в России. В обстановке дискуссий, возникших вокруг этого в публичной сфере, клуб хочет подчеркнуть свою особую связь с игроком, присоединившимся к молодёжной академии в 2010 году, а затем ставшим важной частью главной команды, благодаря своим таланту и характеру. В свои 23 года он уже 207 раз выходил на поле в цветах нашего клуба и добился значительных успехов. Это один из главных флагманов нашей молодёжной системы. ПСЖ не хочет вмешиваться в ситуацию, которая касается, прежде всего, самого игрока и сборной. Мы испытываем глубокое уважение к национальным командам и ценностям, которые они олицетворяют. Желаем всего самого наилучшего сборной Франции на Чемпионате Мира" - говорится в заявлении, которое цитирует Get French Football News.
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|Команда
|М
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|ПСЖ
|38
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|2
|Монако
|38
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|Лион
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|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26