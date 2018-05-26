ПСЖ выступил с заявлением по поводу отказа Рабьо приезжать в сборную Франции

ПСЖ выступил с заявлением по поводу отказа полузащитника Адриана Рабьо приезжать в расположение сборной Франции.

Напомним, что хавбек не хочет играть за национальную команду, пока её тренирует Дидье Дешам. Обида футболиста обусловлена решением наставника включить его только в резервный состав "трёхцветных" на ЧМ-2018.

"Клуб принял к сведению заявление Рабьо об отказе от включения в резервный состав сборной Франции на Чемпионат Мира в России. В обстановке дискуссий, возникших вокруг этого в публичной сфере, клуб хочет подчеркнуть свою особую связь с игроком, присоединившимся к молодёжной академии в 2010 году, а затем ставшим важной частью главной команды, благодаря своим таланту и характеру. В свои 23 года он уже 207 раз выходил на поле в цветах нашего клуба и добился значительных успехов. Это один из главных флагманов нашей молодёжной системы. ПСЖ не хочет вмешиваться в ситуацию, которая касается, прежде всего, самого игрока и сборной. Мы испытываем глубокое уважение к национальным командам и ценностям, которые они олицетворяют. Желаем всего самого наилучшего сборной Франции на Чемпионате Мира" - говорится в заявлении, которое цитирует Get French Football News.

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