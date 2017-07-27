ПСЖ - "Ювентус" - 2:3 (обзор)

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ПСЖ - "Ювентус" - 2:3 (обзор)Вашему вниманию представляется обзор матча Международного Кубка Чемпионов между ПСЖ и "Ювентусом".

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4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
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10 Сампдория 38 48
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12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
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