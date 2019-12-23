ПСЖ, "Ювентус" и "Атлетико" поборются за вратаря сборной Аргентины

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ПСЖ, "Ювентус" и "Атлетико" поборются за вратаря сборной Аргентины

ПСЖ, "Ювентус" и "Атлетико" проявляют интерес к вратарю "Боки Хуниорс" Эстебану Андраде, сообщает TyC Sports.

По сведениям издания, европейские гранды рассматривают вариант с приобретением голкипера в зимнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте аргентинца составляет 22,5 миллионов евро.

28-летний Андрада является воспитанником "Лануса". За "Боку Хуниорс" он выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 15 матчей во всех турнирах и пропустил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. За сборную Аргентины сыграл 1 матч.

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