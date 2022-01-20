ПСЖ за счет Зидана хочет сохранить Мбаппе. Игрок предпочитает перейти в "Реал"

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Зинедин Зидан серьезно заинтересован "Пари Сен-Жермен", который хочет назначить французского специалиста на пост главного тренера, сообщает журналист Sports.fr Абделла Булма.

По информации источника, руководство парижан намерены использовать назначение Зидана, чтобы уговорить нападающего Килиана Мбаппе подписать новый контракт.

Отмечается, что несмотря на все, Мбаппе предпочитает перейти в мадридский "Реал" на правах свободного агента грядущим летом.

Ранее сообщалось, что если нападающий пойдет на условия ПСЖ, то королевский клуб закроет для него свои двери навсегда.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в 26 матчах за парижан, в которых забил 19 голов и сделал 12 ассистов.

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